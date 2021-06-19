Помер український блогер і письменник Святослав Носов, більш відомий як Горький Лук

Що стало причиною смерті, наразі невідомо.

Помер український блогер і письменник, військовий парамедик Святослав Носов, більш відомий як Gorky Look (Горький Лук).

Як пише Борислав Береза у Facebook: "Ти пішов у найкращий світ, друже. Я так сумуватиму за тобою. Більше не зможемо поїхати в Дніпро на Блогерфест, більше не будемо дуріти, і не порадуєш своїх шанувальників своїми текстами. Дуже боляче... Спочивай з миром".

Що стало причиною смерті, наразі невідомо.

Згодом волонтер Нік Будерацький повідомив, що у Волкова відмовили нирки.

Нагадаємо, 18 червня в останню путь провели легендарного українського хореографа і суддю проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса. Хореографа поховали на Байковому кладовищі.

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