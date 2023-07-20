Помер український дисидент і політвʼязень Василь Овсієнко: фото

Загалом Василь Овсієнко відбув за ґратами за свої переконання 13,5 року.

На 75-му році життя після тривалої хвороби помер український громадський діяч, дисидент і політичний вʼязень радянських часів Василь Овсієнко.

Про це ввечері 19 липня повідомив редактор сайту "Історична правда" Вахтанг Кіпіані.

"Не стало Василя Овсієнка – людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політвʼязня брєжнєвсько-горбачовських таборів… Це була велика і дуже скромна людина, подвижник, яких одиниці на мільйони", – написав журналіст.

Довідка

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Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967–1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. Навесні 1968 року виготовив декілька фотовідбитків роботи Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?" Розповсюджував український самвидав у середовищі студентів.

Уперше за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді був заарештований у березні 1973 року.

Загалом Василь Овсієнко відбув за ґратами за свої переконання 13,5 року.

Василь Овсієнко - лауреат премії імені Стуса за публіцистику, премії Огієнка в номінації "Громадська діяльність", нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, орденом "За мужність" І ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагадаємо, в Києві лікарів звинувачують у смерті 31-річного воїна ЗСУ.

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