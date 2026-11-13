Помер В’ячеслав Брюховецький: що відомо про Героя України, який відродив Могилянку

В’ячеслав Брюховецький. Фото: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

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12 листопада 2026 року помер Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький. Йому було 79 років.

Про смерть одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії та її першого й почесного президента повідомили у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

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Чим відомий В’ячеслав Брюховецький

В’ячеслав Брюховецький народився 1947 року. Він був одним із засновників Народного Руху України та долучився до становлення незалежної української держави.

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Однією з головних справ його життя стало відродження Києво-Могилянської академії. 1991 року, коли Україна здобувала незалежність, Брюховецький узявся за відновлення історичного навчального закладу.

«Завдяки його невтомній праці, геніальній інтуїції та візії майбутнього української вищої освіти Могилянка стала одним із найуспішніших проєктів і символів незалежної України», — зазначили в академії.

У Києво-Могилянській академії наголошують, що одним із найважливіших здобутків Брюховецького стали покоління «могилянців, які беруть відповідальність за свою країну». Сьогодні вони працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі та громадському секторі, а також захищають Україну на фронті.

В університеті назвали смерть В’ячеслава Брюховецького непоправною втратою для могилянської спільноти та всієї України. У закладі зазначили, що справа його життя продовжує жити у відродженому університеті, людях, яких він об’єднав, та цінностях, які відстоював.

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У Києво-Могилянській академії висловили співчуття родині, близьким, друзям і колегам В’ячеслава Брюховецького.

Нагадаємо, раніше стало відомо смерть українського поета Івана Семененка, який пережив радянські табори, переслідування КДБ та багаторічну заборону на публікацію своїх творів. Йому було 90 років.

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