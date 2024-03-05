Помер від кровотечі: у Чернівцях чоловік вбив товариша через ревнощі

У Чернівцях чоловік отримав 12 років ув’язнення за вбивство свого знайомого через ревнощі. В суді обвинувачений свою провину не визнав.

Про це повідомили у прокуратурі регіону.

"Словесний конфлікт переріс у бійку, під час якої з особливою жорстокістю 54-річний чернівчанин завдавав знайомому численні удари по різних частинах тіла, зокрема із застосуванням сторонніх предметів", – повідомили в прокуратурі.

Після вчинення злочину чоловік втік.

Правоохоронці оперативного розшукали його. Тіло загиблого чоловіка відправили на судово-медичну експертизу, яка встановила, що смерть потерпілого настала від масивної кровотечі, яку спричинили численні травми голови, живота та грудини.

Раніше стало відомо, що в одеському гуртожитку вбили чоловіка. Його тіло виявили на сходах.

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