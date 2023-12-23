Помер видатний дослідник злочинів комуністичного режиму Роман Круцик

Громадський діяч був одним із перших членів Української гельсінської спілки, народним депутатом двох скликань та ініціатором створення “Музею совєцьких окупацій” в Києві.

У суботу, 23 грудня, на 79 році помер засновник товариства “Меморіал” на Прикарпатті Остап-Роман Круцик, який у 1989 році ініціював розкопки на місці масових поховань жертв комуністичних репресій 1939-1941 років в урочищі Дем’янів Лаз на околиці Івано-Франківська.

Про смерть Романа Круцика з посиланням на його рідних повідомив франківець Володимир Ковальчук, який був учасником пошуків місць злочинів комуністичного режиму.

“Я був очевидцем того дня, коли Роман Круцик якось весною 89-го запропонував мені піти в поле і разом з Іваном Павликівським, був також історик Ігор Андрухів, і ще кілька чоловік, і вони почали розповідати й показувати місця можливих захоронень. Через кілька місяців світ довідався про страшні злочини сталінського режиму”, — пише Ковальчук.

Що відомо про Романа Круцика

Народився Остап-Роман Круцик 6 липня 1945 року в селі Яблунів Галицького району. У 1988 році, коли в Івано-Франківську створювалося культурно-наукове товариство “Рух”, працював на ЛРЗ (локомотиво-ремонтному заводі) машиністом поїздів. Пізніше здобував юридичну освіту у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

Належав до перших членів УГС з 1988 р. А вже зі створенням в Україні осередків товариства “Меморіал” очолив його з 1989 року в Івано-Франківській області. Був серед засновників "НРУ за перебудову", а пізніше Всеукраїнської організації КУН (Конгресу українських націоналістів).

Книга Романа Круцика про Дем'янів лаз

У 1994 році обраний народним депутатом України другого скликання і переїхав до Києва. Вже там очолив Київську організацію “Меморіал”. Був ініціатором створення в 2007 році “Музею совєцьких окупацій”.

За свою пошукову працю та патріотизм Роман Круцик нагороджений орденом Свободи 2010 року й орденами “За заслуги” II і III ступенів.

Що відомо про панахиду

“Душа невтомного борця за Україну Остапа-Романа Круцика відправляється до Небес в дні, коли наступають Різдвяні Свята, які він любив і завжди в нього вдома звучали колядки й щедрівки. Світла пам'ять, Друже”, - написав товариш покійного Володимир Ковальчук.

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Він також додав, що відомого громадсько-політичного діяча поховають в неділю, 24 грудня. Поминальна служба і чин прощання з покійним відбуватиметься у Церкві Св. Великомученика Димитрія, в старій дерев'яній церкві у мікрорайоні "Пасічна" в Івано-Франківську, а потім в Храмі на "Дем'яновому Лазі", де знаходиться музейний комплекс жертв сталінських репресій. Такою була остання воля Остапа-Романа Круцика.

Нагадаємо, 29 січня 2023 року помер відомий український поет, громадсько-політичний діяч, Герой України Дмитро Павличко. Йому було 94 роки.

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