Помер відомий співак і композитор Теодор Кукуруза, автор пісні "День народження у тебе"

Що стало причиною смерті поета-пісняра - наразі невідомо.
Помер відомий український співак і композитор, уродженець Львівщини Теодор Кукуруза.
Про це сьогодні, 26 травня, повідомила пресслужба Львівської обласної ради.
"На 66-му році життя помер поет-пісняр, депутат Львівської обласної ради VI демократичного скликання – Теодор Кукуруза", - йдеться у повідомленні.
Що стало причиною смерті Теодора Кукурузи - не повідомляється.
У творчому доробку поета, композитора та виконавця – 380 пісень, написано і видано 5 збірок творів та 22 музичні альбоми.
Одним із найвідоміших творів Теодора Кукурузи є пісня "День народження у тебе", яку знають та співають не лише в Україні.
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