Помер відомий український скульптор "будинку з химерами" Микола Головань

На честь Миколи Голованя в Луцьку облаштують сквер.
На 79 році пішов з життя українскький скульптор Микола Головань, який у Луцьку перетворив свій приватний будинок і подвір'я на одну з головних архітектурних принад міста.
Про смерть митця повідомив сьогодні, 1 лютого, міський голова Луцька Ігор Поліщук, передає пресслужба Луцької міськради.
"З сумом хочу повідомити, що сьогодні вночі не стало Миколи Голованя. Абсолютно непересічна і знакова особистість, почесний громадянин нашого міста. Радий, що ми встигли реалізувати алею скульптур у центральному парку", - зазначив Поліщук.
За словами мера, на честь Миколи Голованя в місті цьогоріч облаштують сквер на вулиці Драгоманова, де зібрано багато його робіт.
Микола Головань - почесний громадянин міста Луцька, однією з найвідоміших його робіт є луцький "будинок з химерами", в якому він жив і прикрашав скульптурами та барельєфами.
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