Помер відомий український поет Григорій Лютий - на його вірші складали пісні

Саме рідному місту Гуляйполю поет присвятив багато своїх творів.

У неділю, 9 квітня, помер відомий поет, член Національної спілки письменників України Григорій Лютий із міста Гуляйполе Запорізької області. Йому було 75 років.

Про це повідомила голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України Ольга Стадніченко.

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Лютий - автор багатьох збірок лірики, зокрема роману-пісні "Мама-Марія", автор віршів понад 50 пісень, циклу "Гуляє Гуляйполе". Саме рідному місту він присвятив багато своїх творів.

"Його внесок у розвиток сучасної української поезії неоціненний. У його характері вирував дух нескореного махновського Гуляйполя… Життя поета втілюється у його віршах. Поки житимуть вірші і пісні Григорія Лютого, доти він буде з нами… Світла пам'ять про Григорія Лютого житиме вічно", - йдеться у дописі Стадніченко.

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