Стало відомо про смерть українського архітектора Юрія Шалацького Фото alexanderlozovski

У Варшаві помер український архітектор Юрій Шалацький. Він пішов із життя у власній квартирі внаслідок серцевого нападу.

Про смерть митця повідомив музикант Олександр Лозовський.

За його словами, трагедія сталася ще наприкінці січня, однак інформація стала відомою публічно лише зараз.

«До уваги архітектурної спільноти! Пішов у засвіти архітектор Юрій Шалацький Jerzy Szalacki», — написав Лозовський.

За даними, наданими родичами архітектора в Польщі, церемонія прощання попередньо запланована на 16 лютого о 11:00 у Костелі Матері Божої Переможної (Kościół Matki Bożej Zwycięskiej) у Варшаві. За детальнішою інформацією про прощання просять звертатися до племінника Юрія Шалацького — Пйотра Загаєвського (Piotr Zagajewski).

Шалацький — автор житлових кварталів на столичному Подолі, зведених у 1984-1992 роках Фото bzh.life

Що відомо про Юрія Шалацького

Юрій Шалацький — один із ключових представників українського постмодернізму в архітектурі. Він був серед авторів житлових кварталів на столичному Подолі, зведених у 1984-1992 роках. Ансамбль складається з 19 будинків, розташованих між вулицями Введенською, Кирилівською, Межигірською та Оленівською.

Житлові квартали на столичному Подолі Фото bzh.life

Особливістю цього комплексу є те, що кожна будівля має власний архітектурний проєкт і вирізняється індивідуальними формами, що стало знаковим прикладом постмодерністського підходу в київській житловій забудові. Серед інших відомих робіт архітектора — житлові будинки на вулиці Антоновича в Києві.

Останніми роками Юрій Шалацький активно займався захистом подільських кварталів від хаотичної забудови, невпорядкованих перебудов та несанкціонованого утеплення фасадів. Зокрема, він стежив за відновленням модерністської альтанки в одному з дворів Подолу, яку комунальні служби частково зруйнували кілька років тому.

Юрій Шалацький тривалий час мешкав у Польщі, однак залишався тісно пов’язаним з українським архітектурним середовищем та Києвом, який вважав одним із головних проєктів свого життя.

