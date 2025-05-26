Помер український депутат і вчений Юрій Гнаткевич: що про нього відомо

Депутат і вчений Юрій Гнаткевич

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В Україні помер 86-річний народний депутат України I, V та VI скликань, відомий вчений та громадський діяч Юрій Гнаткевич.

Про це повідомляють керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники апарату парламенту.

Засуджений за «за антирадянську агітацію»: що відомо про Юрія Гнаткевича

Юрій Гнаткевич народився 4 квітня 1940 року на Рівненщині.

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Навчався у Київському педагогічному інституті іноземних мов за фахом викладач німецької мови. Згодом захистив кандидатську дисертацію «Методична типологія пасивної лексики (на матеріалі німецької мови)» під час роботи в Київському педагогічному інституті іноземних мов 1971 року.

Проте 1956 року Гнаткевича умовно засудили за «антирадянську агітацію» — за принципову позицію у відстоюванні свобод та національної ідентичності українського народу. Його було реабілітовано лише через 36 років.

«Юрій Гнаткевич назавжди залишиться в нашій пам’яті як послідовний і принциповий політичний діяч, який самовіддано працював задля розвитку України», — йдеться у повідомленні.

Він також нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

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За словами члена Національної спілки журналістів України Євгена Букета, Юрій Васильович останнім часом важко хворів. Прощання з ним відбудеться 27 травня о 14:00 в залі біля крематорію Байкового цвинтаря.

Нагадаємо, також помер відомий український політик Юрій Крук. Юрій Борисович Крук значною мірою вплинув на розвиток морської галузі та транспортної інфраструктури України.

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