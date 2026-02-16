ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
1 хв

Помер відомий український діяч Семен Глузман: що про нього відомо

Лікар-психіатр та колишній політв’язень Семен Глузман помер 16 лютого. Йому було 79 років.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Семен Глузман

Семен Глузман

В Україні помер дисидент, експоліт’вязень та правозахисник Семен Глузман. Це сталося сьогодні, 16 лютого.

Про це повідомили на Facebook.

За повідомленням друзів, смерть настала о 12 годині дня. Причина наразі невідома.

«Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії», — написала його подруга Леся Харченко.

Висловоюємо спывчуття рыдним та близьким. Світла пам’ять!

Як відомо, Глузман був лікарем-психіатром, правозахисником. Він — колишній дисидент і політв’язень. Діяч засудив практику відправки дисидентів в психіатричні лікарні та мріяв про щасливе майбутнього своєї країни. Важливо, що він ніколи не боявся говорити правду.

Дата публікації
Кількість переглядів
392
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie