Помер відомий український діяч Семен Глузман: що про нього відомо

Семен Глузман

В Україні помер дисидент, експоліт’вязень та правозахисник Семен Глузман. Це сталося сьогодні, 16 лютого.

Про це повідомили на Facebook.

За повідомленням друзів, смерть настала о 12 годині дня. Причина наразі невідома.

«Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії», — написала його подруга Леся Харченко.

Висловоюємо спывчуття рыдним та близьким. Світла пам’ять!

Як відомо, Глузман був лікарем-психіатром, правозахисником. Він — колишній дисидент і політв’язень. Діяч засудив практику відправки дисидентів в психіатричні лікарні та мріяв про щасливе майбутнього своєї країни. Важливо, що він ніколи не боявся говорити правду.