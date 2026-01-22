Помер відомий український режисер: йому було 24 роки

Помер український режисер Сергій Сасін Фото facebook Serhii Sasyn

Український режисер і театральний діяч Сергій Сасін помер на 25-му році життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням кишківника, ускладненим метастазами.

Про смерть митця повідомили його рідні на сторінці Сергія у Facebook.

Зокрема, брат режисера Назар Сасін написав, що був поруч із ним у його останні хвилини.

«Сергійко сьогодні вранці відлетів у вирій… Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі… Лети-лети, мій братику Сергуняшик. Я був із тобою і чув твоє останнє дихання», — йдеться у дописі.

Інформацію про дату та місце прощання з Сергієм Сасіним родина наразі не оприлюднила.

Фото facebook Serhii Sasyn

Режисер і театральний діяч: що відомо про Сергія

Сергій Сасін народився 23 травня 2001 року в Києві. Попри свій молодий вік, він встиг стати помітною фігурою в сучасному українському мистецтві. Працював у Київському академічному театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра, де очолював літературно-драматургічний напрям та підтримував розвиток молодих авторів і режисерів.

Ширшій аудиторії Сасін став відомий як режисер фільму «Несміяна» (2022), який розповідає історію 13-річної танцівниці, що намагається знайти свободу й власний голос у світі фантазій. Стрічка отримала відгук за глибоке осмислення тем дорослішання та психологічної вразливості підлітків.

Смерть Сергія Сасіна стала важкою втратою для української культурної спільноти.

