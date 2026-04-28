ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
293
2 хв

Помер за шість днів після мобілізації: у ТЦК назвали причину смерті дніпрянина

У ТЦК стверджують, що у чоловіка сталися напади епілепсії, тоді як матір загиблого заперечує хворобу, а поліція розслідує справу як «умисне вбивство».

Світлана Несчетна
Швидка допомога

Швидка допомога / © ТСН

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки повідомив, що у мешканця Дніпра Євгена Лагунова, який помер у березні, за шість днів після мобілізації, перед тим сталися епілептичні напади.

Про це у ТЦК Дніпропетровщини заявили у відповідь на запит «Радіо Свобода».

«Громадянин Лагунов Євген Сергійович був призваний на військову службу за мобілізацією і був військовослужбовцем взводу охорони 1-го відділу Самарівського районного ТЦК СП. Під час виконання службових обов’язків у розташуванні взводу охорони у солдата Лагунова стався епілептичний приступ. Його було оперативно доправлено до Магдалинівської центральної лікарні», — йдеться у відповіді.

«Також стало відомо, що після надання допомоги працівниками Магдалинівської центральної лікарні Лагунова Є.С було перенаправлено до КП „ЦРЛІЛ Самарівського району“ у місті Самар, де в останнього стався повторний епілептичний напад. Після декількох днів перебування в КП „ЦРЛІЛ Самарівського району“ у м. Самар Лагунова Є.С. було перенаправлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова», — зазначили в ТЦК.

43-річний архітектор з Дніпра Євген Лагунов помер за шість днів після мобілізації, 8 березня.

За словами його матері, 2 березня його затримали працівники ТЦК, він пройшов військово-лікарську комісію. Чоловіка визнали придатним до несення служби у тилових частинах і направили проходити службу до одного з РТЦК Дніпропетровщини. Як повідомила раніше кореспондентка Радіо Свобода, востаннє з Лагуновим говорили, коли його туди везли, а вже через кілька годин чоловік опинився в лікарні з численними травмами і був у комі.

За фактом смерті поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «навмисне вбивство». Речниця Самарівського райуправління поліції Юлія Жидкова повідомила Радіо Свобода, що на даний час проводиться судово-медична експертиза, розслідування триває.

Мати Лагунова Наталія заперечила, що в сина була епілепсія.

Нагадаємо, у приміщенні ТЦК Кривого Рогу помер мобілізований, якого поліція доправила як порушника обліку. Чоловік мав онкологічне захворювання, проте був направлений на ВЛК.

Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

