ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
1 хв

Помер засновник видавництва "Наш Формат" та ГО "Реформація" Владислав Кириченко

Причиною смерті стала тяжка онкологічна хвороба.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Владислав Кириченко

Владислав Кириченко / © Facebook

На 57-му році життя помер Владислав Кириченко, засновник українського видавництва «Наш Формат» та громадської організації «Реформація». Причиною смерті стала тяжка онкологічна хвороба.

Про це повідомили у пресслужбі видавництва у Telegram.

Владислав Кириченко був відомий своєю діяльністю у сфері української літератури та громадянського суспільства, суттєво впливаючи на інтелектуальний і культурний ландшафт країни.

Колеги, друзі та рідні висловлюють щирі співчуття родині, зокрема дружині Ользі Смазаловій.

Інформація про дату та місце прощання буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер український журналіст, колишній головний редактор агентства «Українські Новини» та «РБК-Україна» Денис Безлюдько.

Дата публікації
Кількість переглядів
335
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie