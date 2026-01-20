Помер засновник видавництва "Наш Формат" та ГО "Реформація" Владислав Кириченко

Владислав Кириченко / © Facebook

На 57-му році життя помер Владислав Кириченко, засновник українського видавництва «Наш Формат» та громадської організації «Реформація». Причиною смерті стала тяжка онкологічна хвороба.

Про це повідомили у пресслужбі видавництва у Telegram.

Владислав Кириченко був відомий своєю діяльністю у сфері української літератури та громадянського суспільства, суттєво впливаючи на інтелектуальний і культурний ландшафт країни.

Колеги, друзі та рідні висловлюють щирі співчуття родині, зокрема дружині Ользі Смазаловій.

Інформація про дату та місце прощання буде повідомлена додатково.

