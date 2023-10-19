Помер зірка гумористичного шоу "Каламбур", популярного у 90-х

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо про смерть українського актора Сергія Гладкова, якого багато хто пам'ятає з журналу відеокоміксів "Каламбур".

Гладков пішов з життя у віці 60 років. Про його смерть повідомили на офіційній сторінці гумористичного шоу "Каламбур" у соцмережах. Що стало причиною смерті артиста – не уточнюється. Прощання з актором відбудеться 21 жовтня в Одесі.

Як відомо, Сергій Гладков був учасником популярного у 90-ті українського журналу відеокоміксів "Каламбур", який виходив від 1996 до 2001 року на одному з російських каналів. Глядачі добре його пам'ятають в образі Чоловіка з "Села дурнів", диспетчера і місіс Бурпл у "Крутому піке", Невдахою в "Барі Каламбур", Дранкеля у "Залізному капуті" та багатьох інших ролях.

Сергій Гладков в різних образах у "Каламбурі"

Також він працював звукорежисером та дизайнером звукових ефектів.

Нагадаємо, що 17 жовтня пішов з життя колишній гравець КВК та ведучий Сергій Сивохо. Йому було 54 роки. Раніше ми розповідали, від якої хвороби страждав шоумен, де провів останні дні свого життя і чим займався.

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