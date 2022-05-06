Помер знаменитий український письменник-фантаст Сергій Дяченко

Відомий український письменник Сергій Дяченко, відомий багатьом за низкою романів у жанрі фентезі та фантастики, пішов з життя.

Сумну звістку на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина Дяченка, Марина Дяченко, яка творила разом з ним.

"Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 - 5 травня 2022", – коротко написала Марина у соцмережі. Причину смерті свого чоловіка письменниця не вказала. Сергію Дяченку було 77 років.

Сергій Дяченко з дружиною Мариною та донькою Настею

Зазначимо, що Сергій Дяченко народився у Києві 1945 року, 2009-го переїхав разом із дружиною до Москви, 2013-го – до Лос-Анджелеса.

Дяченко писав у співавторстві із дружиною. Серед найвідоміших їхніх творів – трилогія "Відьмине століття" (1997–2020), цикл "Витівці", дилогія "Vita Nostra" (2007, 2021), а також сценарій до фільму "Заселений острів" (2008).

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