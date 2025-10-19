Померла 98-річна бабуся, яка торік пішки пройшла 10 км з окупації

Лідія Степанівна

Померла бабуся Лідія Степанівна, яка торік у квітні у віці 98 років пройшла пішки понад десять кілометрів з окупованого Очеретиного на Донеччині.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«Померла Бабуся, яка пішки вийшла з Очеретиного. Їй було 98. У 2024 році Лідія Степанівна подолала близько 10 кілометрів фронту й все задля того, щоб бути на підконтрольній українській території», — написав Зінкевич.

За рік бойових дій Очеретине опинилося у тилу ворога / © Deepstatemap

Нагадаємо, що у квітні 2024 року на Донеччині 98-річна Лідія Степанівна пішки вийшла з селища Очеретине, яке наразі перебуває під контролем російських військ. Жінка подолала близько 10 км під обстрілами, двічі падала, але все ж вийшла на підконтрольну Україні територію.

Лідія Степанівна після виходу на підконтрольну Україні територію

Лідія Степанівна разом із сином, невісткою та онукою вирішила самотужки вибратися на підконтрольну Україні територію. Проте з незрозумілих причин, родичі розділилися.

Бабуся весь день йшла без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Жінка трималася на двох палицях. У NYT, розповідаючи її історію, описали, як Лідія Степанівна йшла повз трупи загиблих солдатів.

Її оселю зруйнували росіяни. Тому співвласник monobank купив їй новий будинок.