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Померла через годину після госпіталізації: на Прикарпатті до смерті замерзла жінка

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Померла через годину після госпіталізації: на Прикарпатті до смерті замерзла жінка

pixabay.com

Покійній було лише 46 років.

В Івано-Франківській області у середу, 26 січня, через переохолодження померла жінка

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА. 

Непритомну жінку 26 січня о 9:00 госпіталізували до Коломийської центральної районної лікарні. Вона була у тяжкому стані. Вже через годину, о 10:00, потерпіла померла. За попередніми даними, жінка загинула через загальне переохолодження організму. 

Особу покійної встановили. Це - жителька с. Нижній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області. Покійній було 46 років. 

Обставини трагедії встановлюються. 

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