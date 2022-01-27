Померла через годину після госпіталізації: на Прикарпатті до смерті замерзла жінка

Покійній було лише 46 років.
В Івано-Франківській області у середу, 26 січня, через переохолодження померла жінка.
Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
Непритомну жінку 26 січня о 9:00 госпіталізували до Коломийської центральної районної лікарні. Вона була у тяжкому стані. Вже через годину, о 10:00, потерпіла померла. За попередніми даними, жінка загинула через загальне переохолодження організму.
Особу покійної встановили. Це - жителька с. Нижній Вербіж Коломийського району Івано-Франківської області. Покійній було 46 років.
Обставини трагедії встановлюються.
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