Померла колишня Кличка Гайден Панеттьєрі: що про неї відомо і як вона висловлювалась про війну в Україні

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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У США померла 36-річна актриса Гайден Панеттьєрі. Вона була колишньою нареченою відомого українського боксера Володимира Кличка та є матір’ю його доньки.

Також Гайден Панеттьєрі свого часу брала участь у Революції Гідності, де підтримувала український народ. А під час ровномасштабної війни вона заснувала свій фонд, щоб допомогти українцям.

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Дитинство перед камерою та світовий прорив

Гайден народилася у штаті Нью-Йорк і потрапила у шоу-бізнес практично з колиски. Уже в дев’ятимісячному віці вона знімалася в рекламних роликах, а підлітком отримала визнання завдяки ролям у культових проєктах:

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«Герої» (Heroes): роль безсмертної чирлідерки Клер Беннет зробила 17-річну акторку світовою суперзіркою та володаркою кількох престижних молодіжних премій.

«Нешвілл» (Nashville): драма про кантрі-музику принесла їй дві номінації на «Золотий глобус».

«Крик» (Scream): роль Кірбі Рід у кількох частинах знаменитого скроу-хорору закарбувала її статус культової акторки сучасного кіно.

Боротьба із залежностями та післяпологова депресія

Гайден Панеттьєрі протягом багатьох років відверто ділилася своєю боротьбою з післяпологовою депресією та залежністю від алкоголю та опіоїдів, наголошуючи на важливості ментального здоров’я.

Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/haydenpanettiere

Вона згадувала, що ще у підлітковому віці їй давали алкоголь та опіоїди для «бадьорого вигляду».

Після народження доньки Кайї-Євдокії у 2014 році Гайден зіштовхнулася з важкою формою післяпологової депресії. Стан погіршувався тим, що вона намагалася глушити емоційний біль алкоголем. Вона відверто говорила про свої проблеми та лікувалась.

У певний момент алкоголізм досяг критичної межі, і лікарі попередили акторку, що її організм відмовляє. Через ускладнення Гайден довелося пройти через процедуру трансплантації печінки та тривалий курс системної психотерапії.

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Остаточно подолати залежність і відновити ментальне здоров’я їй вдалося лише у 2021 році. Після цього вона повернулася у кіно, знявшись у новій частині культового жаху «Крик 6».

У лютому 2023 року її родина зазнала чергового удару — у віці 28 років раптово помер її молодший брат Джeнсен Панеттьєрі, що стало важким випробуванням для ментального стану актриси.

Гайден Панеттьєрі з молодшим братом / © Associated Press

Всього три місяці тому Панеттьєрі випустила свої мемуари «Це я: Розплата».

Роман із Володимиром Кличком та донька Кайя-Євдокія

У 2009 році Гайден познайомилася з українським боксером-важковаговиком, чемпіоном світу Володимиром Кличком. Незважаючи на помітну різницю в зрості (Гайден — 153 см, Володимир — 198 см) та тривалі періоди розлуки через щільні графіки, їхня пара стала однією з найобговорюваніших у світі.

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Гайден Панеттьєрі і Володимир Кличко / © Associated Press

У грудні 2014 року в пари народилася донька, яку назвали подвійним ім’ям Кайя-Євдокія (друге ім’я — на честь української бабусі Володимира). Наразі дівчинка виховується в родині батька, а Гайден зберігала з екснареченим дружні стосунки.

Гайден Панеттьєрі з дочкою та Володимиром Кличком / © twitter.com/haydenpanettier

Виступ на Євромайдані під час Революції Гідності

У грудні 2013 року, коли у центрі Києва розгорталися події Революції Гідності, Гайден Панеттьєрі особисто приїхала до столиці України, щоб підтримати український народ у його боротьбі за європейське майбутнє.

Разом із Володимиром та Віталієм Кличками вона піднялася на сцену Майдану Незалежності й звернулася до сотень тисяч протестувальників:

«Те, що відбувається тут, — це щось неймовірне. Ви бороните свої права, свою свободу й своє майбутнє. Боротьба українців за європейські цінності надихає весь світ. Я вірю у вас і дуже люблю Україну!» — виголосила тоді голлівудська акторка перед мітингувальниками.

Гайден не лише виступала, а й спілкувалася з протестувальниками на барикадах, гуляла серед наметів та відкрито засуджувала насилля з боку силовиків у міжнародних медіа.

Підтримка України під час повномасштабної війни

Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Панеттьєрі одразу зайняла чітку та безкомпромісну проукраїнську позицію.

Акторка заснувала благодійну організацію Hoplon International, яка займалася збором коштів для забезпечення українських захисників та медиків засобами індивідуального захисту, аптечками та бронежилетами.

«Я особисто знаю багатьох українців. Вони неймовірно сильні, горді та волелюбні люди. Те, що робить Росія, — це жахливий злочин. Я робитиму все, щоб світ не припиняв допомогу Україні», — неодноразово наголошувала зірка у своїх інтерв’ю.

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