Померла на місці: на Рівненщині водій на смерть збив дитину

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинула дитина. До поліції надійшло повідомлення медиків, що у селі Колоденка автомобіль збив дитину.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської поліції.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що на вулиці Свободи водій автомобіля Fiat Doblo, 39-річний житель Рівного, наїхав на 11-річного хлопчика. Від отриманих травм малолітній загинув на місці події.

Водій та свідки події пояснили, що компанія дітей рухались краєм проїзної частини. В цей час один із них ковзаючись, виїхав на дорогу, де потрапив під колеса автомобіля.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 КК України.

Нагадаємо, на Рівненщині 24-річна водійка Jeep Cherokee збила на смерть 3-річну дівчинку.

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