Померла на місці: на Волині водій вантажівки збив 13-річну дитину

У селі Дубове Ковельського району водій вантажного автомобіля наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Дівчинка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

На місці аварія працювала слідчо-оперативна група. 60-річний водій вантажівки пройшов освідування на стан алкогольного сп'яніння. Результат огляду показав, що чоловік був тверезий.

Наразі правоохоронці внесли за цим фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Усі обставини трагедії правоохоронці з'ясують під час розслідування кримінального провадження.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області під колесами батькового авто загинув однорічний син.