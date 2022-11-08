Померла на місці: у Хмельницькому жінка впала у шахту ліфта

У Хмельницькому, по вулиці Лікарняній, в одній із багатоповерхівок 63-річна жінка впала в шахту ліфта.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Від отриманих травм вона загинула на місці. За цим фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Полтавській області у шахту ліфта недобудованого дому впав 15-річний хлопець. Його з травмами доправили до реанімації.

А в Івано-Франківській області 17-річний хлопець під час гри в хованки впав до 10-метрової криниці. Його звідти дістали місцеві мешканці.

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