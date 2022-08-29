Померла на очах у дітей: в Одесі чоловік жорстоко вбив свою дружину (фото)

В Одесі чоловік зарізав дружину. Діти подружжя викликали швидку для матері, але вона померла ще до приїзду медиків.

У ніч проти неділі, 28 серпня, в Одесі 59-річний чоловік вбив свою дружину. Подія сталась в будинку на вулиці Чорноморського козацтва, де родина проживала.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Як з'ясували правоохоронці, нетверезий чоловік під час сімейної сварки схопив ножа й ударив жінку в груди.

"Від гуркоту в квартирі прокинулися діти й викликали матері швидку, однак від отриманого поранення вона померла ще до приїзду медиків", - розповідають в поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника, а під час огляду помешкання вилучили знаряддя вбивства.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне вбивство чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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