Померла Ніна Матвієнко: Потап плаче, а Тарабарова згадує, як артистка вчила її говорити з водою

Легенда пішла з життя у віці 75 років.

Сьогодні, 8 жовтня, пішла з життя Народна артистка України, "квітка-душа" української пісні Ніна Матвієнко.

Смерть легендарної артистки стала шоком для вітчизняних знаменитостей, адже для багатьох з нинішніх зірок Ніна Митрофанівна стала "хрещеною" мамою не лише у професії, а й давала багато життєвих порад. Приміром, Потап пригадав, як Матвієнко розповідала йому історії про дитинство Насті Каменських, а Світлана Тарабарова - як Ніна Митрофанівна вчила її говорити з водою.

Потап

Так от, репер та продюсер Потап зізнався, що згадує легенду зі сльозами на очах та як вона розповідала йому про дитинство його дружини Насті Каменських. Як відомо, Матвієнко протягом 21 року була солістку хору імені Григорія Верьовки, у цьому ж колективі свого часу співала мама Насті.

"Ніно Митрофанівно, плачу, як плакав, коли ви співали. Сонце і голос нації, який я щасливий, що знав Вас, що чув ваш спів у житті, на сцені і за столом. Ваші нескінченні історії про дитинство Насті. Люблю вас усім серцем. Дякую вам за ваш талант, хай Господь вас обійме", - написав Потап.

Фото: instagram.com/realpotap

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова пригадала, як Ніна Митрофанівна навчила її позбавлятися негативу за допомогою води:

"Ніно Митрофанівно, завжди була тобі рада, ніби найкращому другу. Завжди знаходила тепле слово та пораду, які я слухала, як мала дитина, із розпахнутим серцем. Саме Ніна Митрофанівна навчила мене розмовляти з водою і просити воду забрати погане, наділити світлом. Ви моє світло, наше світло назавжди! Дуже боляче. Бережіть нас з неба. Найщиріші співчуття всій родині…" – написала артистка.

Фото: instagram.com/tarabarova

Слава Дьомін

Слава Дьомін пригадав нещодавнє інтерв'ю, яке робив з родиною Ніни Матвієнко:

"Не стало Ніни Матвієнко... Ніно Митрофанівно, спочивайте з миром".

Фото: instagram.com/slavademin_official

Володимир Дантес

"Ніно Митрофанівно, відпочивайте"

Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Юрій Горбунов

"Сьогодні не стало легендарної, неймовірної і світлої людини - Народної артистки України Ніни Матвієнко! Квітка душа, назавжди залишиться в наших серцях! Світла пам'ять вам, велика артистко! І дякуємо за все, що ви зробили для української пісні!"

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Павло Зібров

"Душа української пісні полетіла у вічність… світла пам'ять, Ніно Митрофанівно. Глибокі співчуття родині"

Павло Зібров та Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, що про смерть легенди української пісні Ніни Матвієнко сьогодні, 8 жовтня, повідомила донька артистки, співачка Тоня Матвієнко. Зірка пішла з життя у 75-річному віці.

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