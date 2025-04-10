Померла після жорстоких побоїв: на Буковині у смерті 27-річної дівчини підозрюють її хлопця (фото)

27-річна буковинка померла в лікарні після побиття / © Pexels

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На Буковині, в лікарні Чернівців, 10 квітня померла 27-річна Вікторія Тоненчук з Глибокої. Її, як припускають ЗМІ та правоохоронці, побив 18-річний хлопець, з яким вона зустрічалася.

Про це йдеться у матеріалі ”24 Каналу”.

За п’ять днів до смерті Вікторії, 5 квітня, з’явилася інформація про те, що у Глибокій Чернівецької області хлопець жорстоко побив свою дівчину. Наступного дня її з тяжкими тілесними травмами було госпіталізовано до лікарні. Медики діагностували у потерпілої крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки.

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27-річна буковинка померла в лікарні

Лікар відділення анестезіології Ігор Костів розповів, що у дівчини також були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук і ніг. Дівчина була у вкрай тяжкому стані — у глибокій комі, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Вже 10 квітня, близько 13:00, вона померла в реанімації.

Що відомо про хлопця померлої Вікторії

Знайомі дівчини пишуть, що її побив партнер, з яким вона перебувала у стосунках.

За їхніми словами, він не вперше підняв руку на свою дівчину. В січні, як кажуть знайомі, був подібний випадок.

Вікторія після першого побиття / Фото: “Чернівецький промінь”

Також знайомі Вікторії повідомляли, що ймовірний нападник міг втекти за кордон, проте правоохоронці спростували цю інформацію. Як повідомили в поліції, за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліцейські розглядають побиття Вікторії її 18-річним хлопцем. До того, як дівчина померла, справу кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає від пʼяти до восьми років увʼязнення.

Втім, у зв’язку зі смертю Вікторії справу перекваліфікують за статтею про “умисне спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої”.

За словами заступника начальника слідчого управління Сергія Бузумурги, цей злочин є особливо тяжким і передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

“На сьогодні у слідства це основна версія. Ми розглядаємо версію спричинення цим хлопцем тілесних ушкоджень. Підозрюваний — 18-річний хлопчина, скоро буде 19 років. Студент першого курсу навчального закладу нашого міста”, — заявив він.

Наразі тривають слідчі дії, але підозру хлопцеві поки не повідомили. Очікують висновку судмедекспертизи, в якій мають визначати кількість тілесних ушкоджень і внаслідок чого вони виникли.

Нагадаємо, раніше модель і переможниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт 2019” Анастасія Суббота шокувала, що її бив коханий чоловік.

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