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Померла після жорстоких побоїв: на Буковині у смерті 27-річної дівчини підозрюють її хлопця (фото)
Вікторія померла в лікарні Чернівців внаслідок травм, які були несумісні з життям.
На Буковині, в лікарні Чернівців, 10 квітня померла 27-річна Вікторія Тоненчук з Глибокої. Її, як припускають ЗМІ та правоохоронці, побив 18-річний хлопець, з яким вона зустрічалася.
Про це йдеться у матеріалі ”24 Каналу”.
За п’ять днів до смерті Вікторії, 5 квітня, з’явилася інформація про те, що у Глибокій Чернівецької області хлопець жорстоко побив свою дівчину. Наступного дня її з тяжкими тілесними травмами було госпіталізовано до лікарні. Медики діагностували у потерпілої крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки.
Лікар відділення анестезіології Ігор Костів розповів, що у дівчини також були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук і ніг. Дівчина була у вкрай тяжкому стані — у глибокій комі, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Вже 10 квітня, близько 13:00, вона померла в реанімації.
Що відомо про хлопця померлої Вікторії
Знайомі дівчини пишуть, що її побив партнер, з яким вона перебувала у стосунках.
За їхніми словами, він не вперше підняв руку на свою дівчину. В січні, як кажуть знайомі, був подібний випадок.
Також знайомі Вікторії повідомляли, що ймовірний нападник міг втекти за кордон, проте правоохоронці спростували цю інформацію. Як повідомили в поліції, за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Поліцейські розглядають побиття Вікторії її 18-річним хлопцем. До того, як дівчина померла, справу кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, що передбачає від пʼяти до восьми років увʼязнення.
Втім, у зв’язку зі смертю Вікторії справу перекваліфікують за статтею про “умисне спричинення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої”.
За словами заступника начальника слідчого управління Сергія Бузумурги, цей злочин є особливо тяжким і передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
“На сьогодні у слідства це основна версія. Ми розглядаємо версію спричинення цим хлопцем тілесних ушкоджень. Підозрюваний — 18-річний хлопчина, скоро буде 19 років. Студент першого курсу навчального закладу нашого міста”, — заявив він.
Наразі тривають слідчі дії, але підозру хлопцеві поки не повідомили. Очікують висновку судмедекспертизи, в якій мають визначати кількість тілесних ушкоджень і внаслідок чого вони виникли.
Нагадаємо, раніше модель і переможниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт 2019” Анастасія Суббота шокувала, що її бив коханий чоловік.
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