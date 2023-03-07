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Померла речниця ДСНС Євгенія Дудка, постраждала від ракетного удару по Дніпру

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Померла речниця ДСНС Євгенія Дудка, постраждала від ракетного удару по Дніпру

Євгенія Дудка

Євгенія Дудка боролася за життя 11 місяців.

Померла речниця Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка, яка постраждала від російського ракетного удару по аеропорту в Дніпрі. Вона 11 місяців боролася за життя в Україні та Німеччині.

Про смерть Євгенії 7 березня повідомив її чоловік, рятувальник Ігор Гетало.

"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач мене, що не зміг тебе врятувати", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

Євгенія разом із чоловіком Ігорем та іншими рятувальниками потрапили під повторний російський ракетний удар по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року. Речниця ДСНС отримала найтяжчі поранення. Спочатку Євгенію рятували лікарі в Дніпрі, потім її доправили до клініки "Шаріте" в Німеччині. У лютому 2023 року вона повернулась в Україну, бо була незадоволена лікуванням за кордоном.

Скриншот з Instagram Ігоря Гетало / ©
Скриншот з Instagram Ігоря Гетало
Євгенія Дудка та Ігор Гетало / ©
Євгенія Дудка та Ігор Гетало

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