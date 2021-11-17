Померла у ліжечку: на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив 4-річну дівчинку

Померла у ліжечку: на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив 4-річну дівчинку

Підозрюваного у скоєнні злочину затримали правоохоронці.

На Дніпропетровщині медики констатували смерть 4-річної дівчинки. На її тілі знайшли багато синців.

Про це пише "Дніпро оперативний".

Як стало відомо, подія сталася у селищі Миколаївка. В одному з будинків на вулиці Самарній знайшли труп малолітньої дитини з багатьма синцями. Дівчинка лежала у ліжечку.

За даними медиків, смерть дитини могла настати внаслідок черепно-мозкової травми та крововиливу в мозок. Слідчо-оперативна група також не виключає побиття дівчинки батьком 1983 року народження.

Підозрюваного у заподіянні тілесних ушкоджень затримали правоохоронці. Якщо в суді буде доведено його провину, за ґрати він вирушить на строк до 10 років. Продовжуються досудові розгляди.

Читайте також:

Учительський булінг: чи мають право діти фіксувати викладача на аудіо чи відео

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання