Померла у ліжечку: на Дніпропетровщині чоловік до смерті побив 4-річну дівчинку

Підозрюваного у скоєнні злочину затримали правоохоронці.
На Дніпропетровщині медики констатували смерть 4-річної дівчинки. На її тілі знайшли багато синців.
Про це пише "Дніпро оперативний".
Як стало відомо, подія сталася у селищі Миколаївка. В одному з будинків на вулиці Самарній знайшли труп малолітньої дитини з багатьма синцями. Дівчинка лежала у ліжечку.
За даними медиків, смерть дитини могла настати внаслідок черепно-мозкової травми та крововиливу в мозок. Слідчо-оперативна група також не виключає побиття дівчинки батьком 1983 року народження.
Підозрюваного у заподіянні тілесних ушкоджень затримали правоохоронці. Якщо в суді буде доведено його провину, за ґрати він вирушить на строк до 10 років. Продовжуються досудові розгляди.
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