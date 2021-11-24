Померла у ліжку в річницю шлюбу: сестра вбитої в Італії українки розповіла подробиці трагедії

У смерті 32-річної Злати суд визнав винним її 38-річного чоловіка, якого Інтерпол оголосив в розшук.

32-річна українка Злата Загарюк померла у 2019 році в італійському місті Форлі внаслідок удару в голову. В жінки стався крововилив в мозок у річницю її шлюбу. Через два роки, у жовтні 2021, в смерті жінки визнали винним її 38-річного чоловіка Олександра. Та перед арештом засуджений втік з Італії і зараз перебуває в міжнародному розшуку.

Сестра загиблої Лілія Вакарюк розповіла "МБ", як покійна потерпала від побоїв чоловіка і як сталось непоравне - її вбивство.

Поїхала за чоловіком до Італії

Після одруження Олександр запропонував Златі переїхати жити до Італії, адже він тривалий час жив там разом зі своєю мамою, а також мав роботу: працював на заводах, виноградниках тощо. Тож жінка погодилась і поїхала разом із своїм чоловіком до Італії. Там через рік у них народився син. Сьогодні йому 12 років, розповідає сестра загиблої.

За її словами, Злата була дуже працьовита, тому коли дитині ще й року не було, вона вперше віддала сина до садочка на кілька годин, щоби мати можливість ходити на роботу. Вона доглядала літніх жінок, прибирала, готувала їсти, а її чоловік продовжував працювати на виноградниках, каже Лілія Вакарюк.

За словами сестри покійної жінки, Злата дуже ретельно приховувала, що Олександр піднімає на неї руку.

Злата Загарюк / Молодий буковинець

"Моя мама в Італії від неї жила далеко і до народження їхнього сина приїжджала до них раз на місяць, а після народження дитини кожні два тижні. Привозила малому молочко, підгузки. При цьому почала помічати: у Злати – то синяк, то зуба немає, то на обличчі волоссям прикривала якісь синці і подряпини. Та в Злати були постійні відмовки: "Ой, вдарилася. Ой, нічого страшного. Ой, у мене зуб відпав". Тоді ми з мамою почали здогадуватися, що Саша піднімає на неї руку, коли сусіди Злати сказали, що неодноразово чули в будинку крики", - згадує сестра загиблої.

Чоловік мав проблеми з азартними іграми

Сусіди якось помічали, що Злата серед ночі виходила з дому з дитиною на руках.

"Згодом ще з’ясувалося, що Саша є ігроманом. Він ставив ставки на футбольні матчі. Відповідно, програвав дуже великі гроші, і у нього з’явилося багато боргів… Потрібно було платити за оренду квартири, купувати їжу, одягатися, платити за садочок, грошей не вистачало. Злата була вимушена працювати на трьох роботах, щоби їх не вигнали з квартири. У результаті вони змінили дуже багато квартир через те, що їх виганяли через борги. На Златі були всі комунальні та їжа, а Саша мав би виплачувати оренду. Але через ігроманію його душили борги, тому були вимушені переїжджати з однієї квартири на іншу", – розповідає родичка Злати.

Злата Загарюк / Молодий буковинець

За її словами, Олександ усі коштовні прикраси здавав у ломбард, а Златі доводилось приховувати невелеичкі заощадження, щоб заплатити за дитячий садочок, а пізніше за школу.

"Мама запитувала Сашу прямо, чи він піднімає на дружину руку, запитувала Злату. Проте вони обоє це заперечували. Мамі Злата нічого не розповідала, але через деякий час почала ділитися своєю бідою із подругами з України у телефонній розмові. В останні роки свого життя Злата розповіла подругам, що Саша їй погрожував: "Розлучатися ми не будемо, дитина повинна рости з татом. Якщо, не дай Боже, я сяду, то коли вийду – поріжу вас всіх: тебе, твою маму, сестру". Вона терпіла довгих десять років. Вже не витримувала", - розповідає Лілія.

Чоловік загиблої Злати Олександр / Молодий буковинець

Мама запропонувала переїхати Златі до неї та знайти іншу роботу. Жінка сумнівалася, але іншого виходу не вбачила.

"Вона в однієї із своїх господинь заховала речі першої необхідності для себе та дитини, документи та гроші на перший час. Очевидно, мала намір розлучатися у Мілані, бо запитувала подругу, як це правильно зробити, але, на жаль, не встигла це зробити", - розповідає сестра покійної.

Злата померла в річницю вінчання з Олександром

За висновками судмедексперта зазначено, що смерть Злати настала внаслідок удару тупим предметом у задню частину голови.

"Судмедексперти розповіли, що в голові у Злати були такі гематоми, які не розсмокталися протягом десяти років. Експерти розписали про травми на кожній кісточці, що це були регулярні побої. У нас є свідки, їх є 50 чоловік. Це сусіди, бабуся з дідусем, які жили навпроти Злати. Вони записували на телефон скандали, фотографували на телефон, як вона кричала вночі, коли Саша приходив із роботи, які фотографували її в синцях. Це також батьки, чиї діти ходили із сином Злати в школу, подруги – усі в поліції розповідали, що моя сестра була ідеальною господинею, хорошою мамою. У перервах між трьома роботами, вона возила сина в інший кінець міста на футбол, він був воротарем. Саша цього не робив, хоча у нього був свій автомобіль. Злата була виснажена… І ці удари для неї стали фатальними", – каже сестра загиблої.

Від побоїв потріскали барабанні перетинки, жінка оглухла

За словами сестри померлої, їхні адвокати вмикали аудіозапис, де Олександр зізнавався друзям, що він не хотів її вбити, але дав два ляпаси.

Згодом знайшли аудіозапис покійної, яка начитувала голосове повідомлення жінці, в якої працювала, і розповідала, що в них цього дня річниця, як вони повінчалися.

Злата Загарюк / Молодий буковинець

У цей день чоловік попросив дружину посмажити котлети і зварити супу. Жінка приготувала їжу, але просила після сніданку поставити її до холодильника, щоб не зіпсувалась.

"Він цього не зробив, коли вона ввечері прийшла додому котлети були зіпсовані, суп так само. Він передзвонив їй, що їде додому і хоче котлет і супу. Вона сказала, що все зіпсувалося. Чоловік прийшов, був дуже злий. Удаварив її однією рукою у вухо. У Злати тріснула барабанна перетинка, і вона перестала чути. Він пішов на вулицю. Злата начитувала голосове повідомлення господині з проханням не розповідати нікому. Також вона уточнила, що вже не чує на одне вухо і що її дуже сильно болить голова, а також розповіла, що спускається у магазин і купить фаршу на котлети, бо він зараз прийде і знову захоче їсти. Вона пішла по той фарш. Тоді Злата оглухла повністю. У результатах експертизи написано, що тріснули обидві перетинки. Злата, начитуючи голосове повідомлення, себе вже не чула", – каже Лілія Вакарюк.

У жінки стався крововилив в мозок

Злата померла сама в ліжку від крововиливу в мозок. У цей момент її чоловік був у другій кімнаті.

"Якби він був поруч, то, може, відреагував би на її прохання викликати швидку, можливо ми б її врятували… Очевидно, вона помирала одна. Вона через усе ліжко простирадло скручувала, напевно, від болю… Обличчям вона лежала в подушку. Через те, що стався крововилив у мозок, личко Злати було все синє… У показах обвинуваченого і дитини Злати, є слова, що вона вирвала жовтою рідиною і дуже скаржилася на головні болі. Саме ці фактори свідчили про те, що у моєї сестри була травма голови. Коли ми її ховали, то експерти з похоронного бюро розповідали, що займаються ритуальною справою вже 20 років, але такого понівеченого тіла ще не бачили ніколи", - розповідає сестра загиблої.

За її словами, Олександр не викликав швидку та поліцію, а узяв дитину та відвіз до школи. Після цього він повернувся додому та подзвонив у похоронне бюро і сказав, що треба похоронити дружину.

"Працівники бюро спочатку думали, що це природна смерть, але коли побачили, в якому стані Злата, а у ванні до того ж побачили закривавлені рушники, то негайно викликали поліцію. Поліцейські забрали тіло та повідомили мою маму. Спочатку Саша виступав як свідок, а пізніше його перекваліфікували на підозрюваного. І саме в цей час співмешканець Сашиної мами допоміг йому організувати втечу", – каже Лілія Вакарюк.

Злата Загарюк / Молодий буковинець

Нагадаємо, 22 жовтня 2021 року в італійському місті Форлі суд визнав винним у смерті 32-річної українки Злати Загарюк її 38-річного чоловіка Олександра. Утім перед арештом засуджений втік з Італії, його подали до міжнародного розшуку. Суд визнав чоловіка винним у домашньому насильстві й смерті дружини та засудив до 16 років ув'язнення. Окрім тюремного терміну, чоловік має сплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини й 60 тисяч євро на користь матері загиблої.

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