Померла від больового шоку: в Одеській області син на смерть забив матір

Померла від больового шоку: в Одеській області син на смерть забив матір

Моторошне вбивство сталося під час конфлікту.

В Одеській області, в місті Балта, поліція затримала 42-річного чоловіка за вбивство матері.

Чоловіка затримали і помістили до закладу з надання психіатричної допомоги, повідомляє відділення поліції № 1 Подільського районного управління поліції.

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У поліції розповіли, що 62-річну жительку Балти без ознак життя виявив у неї вдома знайомий. Він викликав поліцію. За даними експертизи, жінка померла від больового шоку, крововиливу в мозок і переломів ребер.

"Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що громадянку лишив життя психічнохворий син. На тлі загострення хвороби під час конфлікту чоловік вдарив матір по голові, а коли вона впала, побив ногами по тулубу", – розповів начальник Подільського районного управління поліції Віталій Мельниченко.

Наразі судово-психіатрична експертиза встановлює осудність чоловіка.

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Раніше стало відомо, що у Чернівцях 55-річний чоловік під час суперечки вбив свою сусідку. Смерть жінки настала внаслідок компресійної асфіксії.

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