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Померла заступниця міністра освіти Любомира Мандзій

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Померла заступниця міністра освіти Любомира Мандзій

УНІАН

Покійній було лише 48 років.

У суботу, 27 листопада, померла заступниця міністра освіти, колишня в.о. міністра освіти Любомира Мандзій

Про це у Facebook повідомили міський голова Львова Андрій Садовий, ексдепутатка Верховної Ради Оксана Юринець та Департамент освіти і науки Львівської ОДА

За даними міського голови Львова Андрій Садового Любомира Мандзій померла через важку хворобу. 

"Пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки. Нам всім дуже бракуватиме її мудрих порад та рішень", - написав Андрій Садовий.

Також родина освітянки на її сторінці в Facebook підтвердила інформацію про смерть Любомири Мандзій. 

"З сумом повідомляємо, що сьогодні вдень перестало битися серце Любомири Мандзій. Останні півтора року Любомира боролася з важкою хворобою, вона трималася до останнього. Ми завжди будемо пам’ятати Любомиру як кохану дружину, найкращу маму, улюблену сестру, турботливу доньку, справедливу викладачку та менеджерку", - йдеться у повідомленні. 

Любомира Мандзій народилася 10 травня 1973 року у с. Опака Дрогобицького району Львівської області. 

З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка. У 2016-2019 рр. очолювала департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. 11 вересня 2019 р. її призначили на посаду заступника Міністра освіти і науки України.

В період з 25 березня 2020 року по 25 червня 2020 року виконувала обов’язки Міністра освіти і науки України. 

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