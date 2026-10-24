"Виривала життя бійців з лап смерті": померла журналістка та військова Олена Шарговська

Олена Шарговська / © фото з соцмереж

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Пішла з життя журналістка, військова парамедикиня батальйону «Госпітальєри» та ветеранка Олена Шарговська.

Сумну новину повідомила засновниця й командирка волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич у Facebook.

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«Маємо болісну звістку — ще одна важка втрата для нашого батальйону. Пішла з життя наша посестра, госпітальєрка та ветеранка Олена Шарговська — Джейн. Її шлях на війні розпочався ще у 2015 році з Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, після чого вона долучилася до „Госпітальєрів“. Опанувавши тактичну медицину, Джейн виїжджала за пораненими на найгарячіші ділянки передової та виривала життя наших бійців з лап смерті, дорогою до стабпунктів. Світла пам’ять, посестро. Дякуємо, що була з нами. За кожне врятоване життя. За твій вибір бути госпітальєркою! Честь!» — написала Яна Зінкевич.

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У вересні 2022 року Олена Шарговська приєдналася до Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Шарговська була журналісткою, захисницею прав жінок в армії, членкинею Жіночого ветеранського руху, організаторкою руху Невидимий батальйон, редакторкою видань Ukraїner, «Освіторія» та «Новинарня».

У серпні 2024 року Шарговська звільнилася з лав ЗСУ за станом здоров’я.

Жінка брала участь у бойових діях та евакуації поранених під Бахмутом, Торецьком і на Харківському напрямку.

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Нагадаємо, на війні загинув журналіст і військовий Самуїл Проскуряков, який чотири роки вважався зниклим безвісти. Про це повідомила його дружина, журналістка Діана Ковальова. Захисник загинув 15 жовтня 2022 року під час боїв за звільнення Херсонщини. Лише зараз суд офіційно визнав його загиблим, Самуїл служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

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