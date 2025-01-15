Померла зв’язкова УПА Ангелина Паламар: що відомо про розвідницю

Ангелини Омелянівни не стало на 101 році життя.

Столітня зв'язкова Української Повстанської Армії Ангелина Паламар на псевдо "Орися" померла у Тернополі.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Відійшла у вічність видатна зв’язкова Української Повстанської Армії пані Ангелина Паламар — розвідниця періоду визвольних змагань нашого народу у ХХ столітті", — написав Буданов.

Героїчний шлях розвідниці "Орисі"

До лав повстанської армії Ангелина Паламар доєдналася у п'ятнадцять років на рідному Прикарпатті, була розвідницею. Проте хтось здав її енкаведистам і жінка відбула десять років радянських таборІв і п'ять — заслання у Сибіру.

Потому повернулася у своє село Шешори на Івано--Франківщині. В останні роки мешкала у родині доньки в Тернополі.

На столітній ювілей Ангелина Паламар отримала медаль "Україна понад усе" від Головного управління розвідки.

Тоді привітання і нагороду від Кирила Буданова привезли жінці сучасні розвідники, бо вважають Ангелину Паламар взірцевою агенткою, яка упродовж двох років у підпіллі боролася за волю України.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що на війні загинув боєць ЗСУ та військовий кореспондент Руслан Ганущак з Івано-Франківська.

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