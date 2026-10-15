На Закарпатті та Прикарпатті виявили 378 випадків фіктивного оформлення мобілізації та дев’ять незаконних скасувань розшуку / © Офіс Генерального прокурора

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В Україні судитимуть 11 колишніх і чинних посадовців ТЦК із Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вони вносили неправдиві відомості до реєстру «Оберіг», зокрема фіктивно оформлювали мобілізацію військовозобов’язаних і незаконно знімали людей із розшуку.

Про це передає Офіс генпрокурора.

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Закарпаття

На Закарпатті судитимуть сімох працівників районного ТЦК. Зловмисники діяли у складі організованої групи. Серед них — керівник ТЦК, його тодішній заступник і п’ятеро підлеглих.

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За даними слідства, з жовтня 2025 року до березня 2026 року військові ТЦК фіктивно оформили мобілізацію 329 осіб. Керівник підтвердив дані щодо 162 людей, його заступник — ще 108, а інші учасники групи внесли неправдиві відомості про 59 осіб. Серед них були ті, хто вже проходив військову службу, а також померлі.

Суд обрав їм тримання під вартою з можливістю внесення застави, двом — особисте зобов’язання. Керівника ТЦК відсторонено від виконання службових обов’язків, а його заступника переведено до іншого підрозділу.

Прикарпаття

На Прикарпатті обвинувальні акти скерували до суду щодо чотирьох колишніх посадовців ТЦК.

Двоє з них внесли неправдиві відомості про мобілізацію 49 осіб, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційного плану. Ще двоє без законних підстав скасували статус розшуку дев’ятьом чоловікам, які не з’являлися для уточнення облікових даних і не мали підстав для відстрочки.

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Таким чином, у двох областях встановлено 378 випадків фіктивного оформлення мобілізації та дев’ять випадків безпідставного скасування розшуку.

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