Помічниця держсекретаря США на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву: що заплановано

Помічниця держсекретаря США на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву: що заплановано

Донфрід планує обговорити нарощування військової потуги Росії і підтвердити прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України.

Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву.

Донфрід відвідає Україну і Росію 13-15 грудня, щоб зустрітися з високопоставленими урядовцями і обговорити нарощування військової потуги Росії і підтвердити прихильність США суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Помічниця держсекретаря Донфрід підкреслить, що можливо досягнути дипломатичного прогресу у питанні припинення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод за підтримки нормандського формату.

Після цього, 15-16 грудня, Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО і партнерами по ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.

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