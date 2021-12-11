Помічниця держсекретаря США на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву: що заплановано

Донфрід планує обговорити нарощування військової потуги Росії і підтвердити прихильність США суверенітету та територіальної цілісності України.
Помічниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву.
Донфрід відвідає Україну і Росію 13-15 грудня, щоб зустрітися з високопоставленими урядовцями і обговорити нарощування військової потуги Росії і підтвердити прихильність США суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.
Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.
Помічниця держсекретаря Донфрід підкреслить, що можливо досягнути дипломатичного прогресу у питанні припинення конфлікту на Донбасі шляхом виконання Мінських угод за підтримки нормандського формату.
Після цього, 15-16 грудня, Донфрід поїде до Брюсселя, щоб проконсультуватися з союзниками по НАТО і партнерами по ЄС щодо зусиль для досягнення дипломатичного рішення.
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