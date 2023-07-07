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Помічниця з Інтернету: у Тернополі нянька забрала 2-річну дівчинку та зникла (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Помічниця з Інтернету: у Тернополі нянька забрала 2-річну дівчинку та зникла (фото)

Мати та її 2-річна дівчинка, яку забрала нянька / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Няньку знайшли нетверезою разом з дитиною.

У Тернополі 6 липня поліція розшукувала 2-річну дівчинку. Мати залишила малечу вдома з нянькою, проте обидві вони загадково зникли. 

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. 

За даними правоохоронців, до них звернулась мати 2-річної дівчинки. Вона повідомила, що через оголошення в Інтернеті знайшла своїй малечі няньку, яка ненадовго залишалась вдома з дитиною. Проте 6 липня, коли жінка повернулась додому, то ні доньки, ні її няньки не застала. Телефон працівниці також не відповідав. 

Правоохоронці встановили місце проживання няньки та прибули туди. Там вони виявили, що дівчина була нетверезою, а поруч перебувала 2-річна донька заявниці. 

"На горе-працівницю правоохоронці склали протокол згідно ст.164 КУпАП (Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону)", - повідомили у поліції. 

Правоохоронці Тернопільщини закликають батьків уважніше ставитись до людей, яким вони довіряють своїх дітей: фотографувати документи, вимагати медичні довідки та цікавитись у попередніх роботодавців нянь. 

Нагадаємо, у Тернополі голова ОСББ побив чоловіка через негативні коментарі у соцмережах.

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Дата публікації
Перегляди
1702
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