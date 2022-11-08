Помічник президента Чехії одружився з українкою, яку прийняв в себе вдома як біженку

В Чехії відгуляв весілля з українкою прессекретар президента Чехії.

Прессекретар президента Чехії Іржи Овчачек одружився на біженці з України.

Про це повідомляє чеське видання "Blesk".

43-річний прессекретар президента Чехії Їржі Овчачек днями перестав холостякувати. Він одружився з українкою, яка втекла від війни до Чехії.

Зі своєю майбутньої дружиною Іржі познайомився навесні в Чехії. Чоловік запропонував жінці та її сину від перших стосунків пожити в його будинку в межах допомоги біженцям.

Овчачек є прессекретарем президента Чехії Милоша Земана з 2013 року.

Нагадаємо, що у Франції родина розшукує дівчину з України, яка двічі приїздила до них і гостювала в межах програми "Діти Чорнобиля" в 90-х роках.

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