"Помилка аналітиків": Арестович пояснив, чому Україні не допомогали до 24 лютого

"Помилка аналітиків": Арестович пояснив, чому Україні не допомогали до 24 лютого

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що західні аналітики перед російським вторгненням зробили три величезні помилки.

Арестович зауважив, що на помилкових оцінках європейські політики збудували усі свої геополітичні розрахунки, зокрема і взаємовідносини з українською владою.

Про це радник Офісу президента розповів у розмові з російським правозахисником та адвокатом Марком Фейгіним у суботу, 11 червня.

"Вони (західні партнери - ред.) не вірили в нашу здатність чинити спротив, бо в них так працює аналітика. Протягом пів року, від липня до лютого, вони зробили три величезні аналітичні помилки", - висловив думку він.

За словами Арестовича,

Перша: здатність афганської армії чинити спротив власному правлінню.

здатність афганської армії чинити спротив власному правлінню. Друга: здатність української армії чинити спротив Росії.

здатність української армії чинити спротив Росії. Третя: абсолютно переоцінені російські військові.

Раніше радник керівника ОП розповів, що без допомоги західних партнерів Україна уже б обороняла Львів. За його словами, Захід підтримує Україну і фінансово, і політично, і воєнному відношенні.

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