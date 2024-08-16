Помилка в застосунку "Армія+": Міноборони надало інструкцію, як виправити

Наразі авторизуватися у застосунку можуть тільки військовослужбовці ЗСУ та Держспецслужби транспорту.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" працює вже тиждень. За цей час у додатку успішно авторизувалися понад 60 тисяч осіб. Але поки що трапляються ситуації, коли військові не можуть створити обліковий запис у системі, адже вона не знаходить їх особисті дані у своїй базі.

Як виправити таку помилку, розповіли у Міністерстві оборони України.

В оборонному відомстві зазначили, що наразі авторизуватись у застосунку можуть лише військовослужбовці ЗСУ та Держспецслужби транспорту.

"Для інших Сил оборони України "Армія+" буде доступна згодом. Цифровізація повинна торкнутись всього війська", – зауважили у Міноборони.

Друга можлива причина невдалої авторизації – відсутність або помилка в особистих даних військовослужбовця в реєстрі "Оберіг".

"Дані [у реєстрі "Оберіг" – ред.] можна оновити. І для цього необов'язково йти до ТЦК. Це можна зробити через застосунок "Резерв+" за декілька хвилин без очікування у чергах", – порадили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, у додатку "Армія+" впроваджують електронні рапорти. Електронний рапорт у мобільному застосунку "Армія+" прирівнюється до паперового і має таку саму юридичну силу.

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