Поминальні батьківські суботи на 2023 рік: коли вірянам згадувати покійних і як це правильно робити

Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли будуть поминальні батьківські суботи 2023 року і що потрібно нести в церкву вірянам в ці дні.

Поминальними днями Церква називає ті дні, коли віряни вшановують пам'ять покійних родичів. Вони присвячені всім тим предкам, які вже померли. За традицією в ці дні в храмах проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, під час яких священник читає особливі молитви. Потім віряни відвідують кладовища, готують поминальну трапезу біля могил родичів та вдома.

Коли будуть батьківські суботи 2023 року

Коли батьківські суботи 2023 року / Фото: ТСН.ua

Поминати покійних віряни будуть 2023 року в такі дні:

18 лютого — М'ясопусна субота (вселенська);

11, 18 та 25 березня — Субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиці Великого посту;

25 квітня — Радониця (в народі часто називають цей день Проводи);

3 червня — Троїцька субота (вселенська);

10 червня — батьківська субота перед Петровим постом;

12 серпня — батьківська субота перед Успенським постом;

7 жовтня — Покровська субота;

4 листопада — Дмитрівська поминальна субота;

11 листопада — Кузьмина субота;

18 листопада — Михайлівська субота;

25 листопада — батьківська субота перед Різдвяним постом.

У Вселенську батьківську суботу проводять вселенські панахиди - в церквах моляться про відпущення гріхів усім покійним і дарування їм вічного життя.

Що нести до церкви на поминальну суботу

За словами клірика Рівненської єпархії УПЦ протоієрея Олександра Ілліна, на помин душі покійних потрібно приносити поминальні записки. Робити це краще ще звечора п'ятниці, але якщо не встигнете, то можна відразу приходити на богослужіння в суботу. Деякі віряни несуть також хліб. Поминальні записки можна написати безпосередньо в храмі. Імена записуються в родовому відмінку, а до молитви Церква дозволяє подавати лише тих людей, які були хрещені в православній вірі і якщо вони не покінчили з собою.

М'ясні продукти і алкоголь до храму не несуть. Але крім хліба також можна принести будь-які крупи, рослинну олію, борошно (для приготування просфор), печиво, цукор, цукерки, сіль.

Для кожного вірянина поминальна субота розпочинається в церкві. В праці святого Августина про це написано: "Не можна заперечувати, що душі померлих отримують полегшення завдяки побожності своїх живих родичів, коли ті складають за них жертву Посередника або коли в церкві дають милостиню". Все земне життя християнину варто пам'ятати, що колись він покине цей світ, тому добре, якщо тут буде кому за нього помолитися.

В наших предків існувала також традиція після богослужіння відвідувати кладовище, молитися там за душі покійних. Можна зробити це і зараз.

Якщо говорити про молитву для поминання покійних, то отець Олександр розповідає, що найпопулярнішою і найпростішою є така: "Пом'яни, Господи, душі усопших рабів Твоїх (перечислення імен)". Ця тема досить обширна, адже в православному молитослові є чимало молитв, які читаються для поминання.

Чому помолитися за покійних важливо? Молитвою віряни допомагають їм віднайти спокій там, за дверима невідомості.