Поминальні дні і батьківські суботи 2022 року: дати, які потрібно запам’ятати

В православному церковному календарі є вісім особливих днів, коли віряни поминають покійних родичів, друзів, знайомих. Їх називають “батьківськими суботами”. Щороку всі вони, крім однієї, випадають на різні дати, тому що залежать від святкування Великодня. Коли поминальні батьківські суботи 2022 року, дізнавайтеся в матеріалі ТСН.ua.

Коли батьківські суботи 2022 року: дати православних і народних поминальних днів

9 травня — єдина поминальна батьківська субота, дата якої ніколи не змінюється. А ось коли будуть інші батьківські суботи 2022 року, читайте далі:

26 лютого — М’ясопусна субота;

— М’ясопусна субота; 19 березня — субота Великого посту;

— субота Великого посту; 26 березня — субота Великого посту;

— субота Великого посту; 2 квітня — субота Великого посту;

— субота Великого посту; 3 травня — Радониця;

— Радониця; 11 червня — Троїцька батьківська субота;

— Троїцька батьківська субота; 5 листопада — Дмитрівська батьківська субота.

Окрім православних, в Україні також поширені народні поминальні дні, які 2022 року випадають на 8 жовтня (Покровська батьківська субота) і 19 листопада (Михайлівська батьківська субота). Хоч це виключно народна традиція, проте українці в ці дні ходять на кладовища, щоб поминути покійних родичів.

Батьківська субота: що потрібно робити

В батьківську суботу християни моляться за душу померлого. В переддень батьківської суботи служиться велика панахида. А вже зранку потрібно прийти в храм, де священники проводять заупокійні Божественні літургії, а після них — загальні панахиди. Якщо ж ви не можете сходити до церкви через хворобу чи інші причини, можете прочитати вдома просту молитву “За упокій”:

В батьківську суботу можна вдома прочитати просту молитву

На заупокійну Божественну літургію ви можете подавати записки з іменами покійних родичів, знайомих, друзів, за яких ви хотіли б помолитися. Також цього дня парафіяни приносять в церкву їжу (“на канон” або на переддень). Це можуть бути лише пісні продукти, а також кагор, який використовується під час літургії.

Щоб імена було зручніше зачитувати, їх прийнято записувати в “пом’янник” — це невелика книжечка, в яку людина виписує імена живих та померлих родичів. Їх можна прочитувати і під час домашньої молитви. У багатьох українців існує традиція вести сімейні пом’янники та зачитувати імена всіх відомих предків.

Церква рекомендує по-можливості провести поминальну батьківську суботу у молитві, щоб покійникам Господь простив всі їхні земні гріхи. А як правильно поминати померлих розповідає протоієрей Олександр Клименко у наступному відео:

Чому православні проводять батьківські суботи

Християнська віра вчить нас, що існує життя після смерті. Але для людської душі посмертна доля може бути різною. Якщо за своє життя людина жила неправедно, часто грішила, робила погані вчинки, то і її душа страждатиме після смерті. Але покаятися і виправити свої помилки вже неможливо. Проте, завдяки зусиллям живих родичів, з якими зберігається любовний зв’язок, душа може змінити своє позаземне життя.

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