"Помирати за Путіна з чистим волоссям": волонтери РФ назбирали окупанту "донати" на шампунь (фото)

Пропагандистські “Z- волонтери” нарешті закрили “збір” на банку шампуню.

Російські окупанти збирають “донати” на засоби особистої гігієни. І це далеко не жарт. Один із військових РФ порадів в соцмережі тому, що отримав банку шампуню.

Про це на своїй сторінці в Мережі написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, пропагандистські “Z- волонтери” нарешті закрили “збір” на банку шампуню для російського окупанта.

“Все правильно: вмирати за Путіна його холопам дозволено лише з чистим волоссям. Тепер залишилося лише дочекатися опадів”, - підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, що такий собі воєнкор з РФ Філатов висловився про російських командирів, які відправляють солдатів на м'ясні штурми з мотоциклами.

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