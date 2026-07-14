Спека повертається: синоптикиня розповіла, чого очікувати від погоди до кінця тижня

Літо / © pexels.com

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На екваторі липня атмосфера нарешті вирішила відновити в Україні справжню, класичну літню погоду. Втім, виснажливої та надмірної спеки, яка зараз панує в Західній Європі, очікувати не варто.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За прогнозом Діденко, у середу, 15 липня, температура повітря в більшості областей України коливатиметься в межах комфортних +25°C.

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До кінця тижня стовпчики термометрів подекуди можуть піднятися і до позначки +30°C, що є абсолютно логічним для цієї пори року.

Де очікувати дощі та грози?

Опади в середу матимуть локальний та короткочасний характер.

Найближчої ночі короткочасні дощі з грозами можливі у західних, південних та центральних областях.

Протягом дня 15 липня місцями локальні дощі пройдуть у східній частині країни, в Карпатах, а також на Вінниччині та Черкащині.

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На решті території вдень пануватиме суха, сонячна та тепла погода.

Погода у Києві

У Києві 15 липня очікується чудова літня погода без істотних опадів. Максимальна температура повітря вдень становитиме +26+27°C.

Нагадаємо, після 17 липня до України повернеться аномальна спека. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень температура сягатиме 33 градусів, а на Донбасі та в південних регіонах повітря розпечеться до 36 градусів.

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