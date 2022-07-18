Помірно тепло і переважно сухо: прогноз погоди в Україні на вівторок, 19 липня

У вівторок, 19 липня, в Україні буде переважно сухо, короткочасні дощі можливі лише на півночі країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 19 липня в країні буде переважно без опадів, лише у північній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°, у північних областях 18-23°.

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19 липня у південній частині, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 19 липня вночі без буде опадів, вдень ітиме короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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