Помітили на підході: ЗСУ на Донеччині вщент розбили зведений загін окупантів з Республіки Тува

Помітили на підході: ЗСУ на Донеччині вщент розбили зведений загін окупантів з Республіки Тува

У Донецькій області одним загоном у російських окупантів стало менше.

ЗСУ знищили загарбників, коли ті спробували наблизитися до їхніх позицій.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"3 червня під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ. Зведений загін намагався здійснити рейд на позиції ЗС України, однак був помічений на підході та розбитий вогнем артилерії", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією журналіста втрати особового складу окупантів склали:

9 військовослужбовців загинули (серед них шестеро зі складу 55 омсбр та троє зі складу росгвардії);

більше 17 поранені (зокрема два командири відділення, і командир взводу 2 роти 1 батальйону 55 омсбр; командир підрозділу росгвардії майор Воробей та двоє його підлеглих єфрейтор Попов, єфрейтор Чалбун).

Нагадаємо, що військовослужбовців РФ, у яких закінчився контракт, тримають в Україні, щоб ті не звільнилися зі служби в Росії.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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