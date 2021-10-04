"Помітили одне одного ще в пологовому": під Рівним подружжя народилося в один день, місяць, рік і в одній лікарні

"Помітили одне одного ще в пологовому": під Рівним подружжя народилося в один день, місяць, рік і в одній лікарні

Подружжя вже разом 30 років.

У Рівненській області у місті Дубровиця подружжя Геннадій та Олена Конончуки відсвяткувало 50-річчя з дня їхнього народження. Чоловік і дружина з'явилися на світ в один день, місяць і рік, в одному пологовому будинку, ходили до однієї школи, а згодом одружилися і разом вже 30 років.

Історію унікального подружжя, яка розпочалася ще в пологовому будинку Дубровиці Рівненської області,йдеться в сюжеті Сніданок 1+1.

Геннадій старший за дружину на 2 години 45 хвилин. За словами дружини, він пишається цим фактом.

"Коли я народився, я лежав собі і дивлюся: до мене підвезли чарівну дівчину. Я так глянув, а вона така гарна. Тоді й закохався", – жартує чоловік.

Мама Олени, Ольга Охримівна згадує, що зятя запримітила ще в пологовому будинку - він був найбільшим серед новонароджених хлопчиків.

"Хто тоді знав, що то буде мій зять?" – каже жінка.

Геннадій та Олена через кілька років післі першої зустрічі зустрілися вдруге - у школі. Вони навчалися у паралельних класах. Жінка розповідає, про почуття Геннадія не здогадувалася, та й він не сильно їх афішував.

"Принесла вона якось додому листівочку, а на ній написано англійською "любов" і намальоване сердечко", – додає Ольга Охримівна.

Такі анонімні зізнання у коханні надсилав дівчині Геннадій. Згодом вони розговорилися і виявилося, що народилися в один день. Далі були зустрічання, дарування квітів у шкільних коридорах і вальс удвох на випускному вечорі. У 19 років Геннадій та Олена одружилися і ось уже 30 років живуть у щасливому шлюбі.

"Ми дуже подібні, навіть мислимо так само. Обоє – Діви", – розповідає Олена.

Подружжя має двох доньок Світлану і Софію. Ще одна донька Олена померла дитиною, але пара змогла разом пережити біль.

"Я бачу їхнє поєднання характерів і таке розуміння одне одного, і це настільки надихає, що мимоволі думаєш: а хочеться і собі так само, – каже донька Світлана.

"Я пораджусь про щось з мамою, іду до тата з цим же питанням, а він каже: "А як сказала мама?" Я розповідаю, а він тоді: "Ну і я так думаю", – додає Софія.

Саме дівчата організовують щорічні святкування дня народження для батьків. А Геннадій та Олена, навіть проживши разом 30 років, досі гуляють, тримаючи одне одного за руки.

Нагадаэмо, що донька спадкоємця японського престолу Фуміхіто Акісіно принцеса Мако оголосила про своє рішення вийти заміж за колишнього однокурсника, який не має знатного походження.

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