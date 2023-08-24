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Помста Путіну за смерть Пригожина та вибухи у Дніпрі: головні новини ночі 24 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Помста Путіну за смерть Пригожина та вибухи у Дніпрі: головні новини ночі 24 серпня 2023 року

Путін та Пригожин / Фото: РИА Новости

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 24 серпня 2023 року:

  • Буданов розповів, скільки у Росії залишилось стратегічних бомбардувальників Читати далі –>
  • Експерт розповів, як смерть Пригожина впливатиме на війну в Україні Читати далі –>
  • У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили повідомили про роботу ППО Читати далі –>
  • "Вагнерівці" обіцяють помститися Путіну за смерть Пригожина Читати далі –>
  • У РФ заявили про нібито нову спробу безпілотників атакувати Москву Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
7704
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