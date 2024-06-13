Помста, як вона є: ЗСУ показали дієву роботу дроном по окупанту (відео)

Армія РФ продовжує жалюгідні спроби захоплення українських територій, втрачаючи особовий склад.
Так, українські пілоти за допомогою дрона відпрацювали по черговому окупанту. В результаті його було успішно ліквідовано.
Про це пише військовий Станіслав "Осман" Бунятов.
"Російський окупант стає на голову нижчим завдяки дрону аеробомберів бригади Гвардії наступу "Помста", – зауважив журналіст Юрій Бутусов.
Нагадаємо, станом на ранок 13 червня 2024 року ЗСУ знищили 522 810 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.
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