Помста, як вона є: ЗСУ показали дієву роботу дроном по окупанту (відео)

Так, українські пілоти за допомогою дрона відпрацювали по черговому окупанту. В результаті його було успішно ліквідовано.

Про це пише військовий Станіслав "Осман" Бунятов.

ЗСУ показали дієву роботу дроном по окупанту

"Російський окупант стає на голову нижчим завдяки дрону аеробомберів бригади Гвардії наступу "Помста", – зауважив журналіст Юрій Бутусов.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня 2024 року ЗСУ знищили 522 810 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових.

Читайте також: