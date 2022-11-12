Помста за Херсон: російські окупанти навмисне обстріляли Горностаївку під Каховкою, є загиблі і руйнування

В результаті обстрілів є загиблі та серйозні руйнування.

На Херсонщині російські окупанти з РСЗВ навмисно обстріляли селище Горностаївка в Каховському районі. внаслідок обстрілу є загиблі серед місцевих жителів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти із РСЗВ “Град” обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень. Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої “евакуації”. Самі ж військові рф ховаються по підвалах місцевих жителів", - повідомив Ярошевич.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Запоріжжя касетними снарядами. Вони впали в Шевченківському районі міста поблизу житлових будинків і не розірвалися. Через їхнє можливе детонування жителів прилеглих територій евакуювали.

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