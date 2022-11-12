Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Помста за Херсон: російські окупанти навмисне обстріляли Горностаївку під Каховкою, є загиблі і руйнування

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
671
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Помста за Херсон: російські окупанти навмисне обстріляли Горностаївку під Каховкою, є загиблі і руйнування

Фото: СтратКом ЗСУ

В результаті обстрілів є загиблі та серйозні руйнування.

На Херсонщині російські окупанти з РСЗВ навмисно обстріляли селище Горностаївка в Каховському районі. внаслідок обстрілу є загиблі серед місцевих жителів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти із РСЗВ “Град” обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки та близько 10 будинків зазнали пошкоджень. Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої “евакуації”. Самі ж військові рф ховаються по підвалах місцевих жителів", - повідомив Ярошевич.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Запоріжжя касетними снарядами. Вони впали в Шевченківському районі міста поблизу житлових будинків і не розірвалися. Через їхнє можливе детонування жителів прилеглих територій евакуювали.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
671
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація