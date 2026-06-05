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Помста за розлучення: військовослужбовець організував замовне вбивство тещі
Правоохоронці отримали інформацію про підготовку злочину та інсценували вбивство потерпілої.
На Кіровоградщині військовослужбовця засудили до 10 років позбавлення волі за організацію замовного вбивства колишньої тещі, яку він вважав винною у розпаді своєї сім’ї.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Кіровоградської області.
За даними слідства, після розлучення з дружиною чоловік вирішив помститися її матері, поклавши на неї відповідальність за сімейний конфлікт. Він підшукав виконавця та запропонував грошову винагороду за вбивство жінки, надавши її фотографію, дані про місце проживання та маршрути пересування.
Як зазначають у поліції, частину коштів — 11 тисяч гривень — він передав як аванс, а також пообіцяв регулярні виплати після виконання «замовлення».
Правоохоронці отримали інформацію про підготовку злочину та провели спецоперацію, в межах якої інсценували вбивство потерпілої. Замовнику передали фотоматеріали, які нібито підтверджували виконання злочину.
Після цього чоловіка затримали. Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення), а згодом обвинувальний акт скерували до суду.
Суд, розглянувши зібрані докази, визнав військовослужбовця винним та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у Київській області поліцейські затримали військовослужбовця, який у стані алкогольного сп’яніння через ревнощі влаштував стрілянину з автомата під час служби.