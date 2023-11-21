Помста ЗСУ за 128-му бригаду: з'явилося відео, як українські військові уразили окупантів під час концерту

В такий спосіб російські військові святкували день ракетних військ РФ.

Українські військові помстилися російським окупантам у день ракетно-артилерійських військ РФ. ЗСУ накрили велике скупчення окупантів із 810-ї бригади морської піхоти. В цей момент військові РФ перебували на концерті.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст і блогер Денис Казанський.

На кадрах видно, як окупанти у військовій формі перебувають у приміщенні зі сценою, на якій “виступає” якась співачка з гітарою. Цієї миті лунає вибух, з даху будівлі починають сипатися будівельні матеріали. У людини, яка знімала це на телефон, після вибуху стає темним екран, а на тлі чути крики російських військових.

“Відео з того самого вибухового концерту. Виявляється, в такий спосіб російські військові святкували день ракетних військ РФ. Це нелюдська міць, хлопці”, - зазначив Денис Казанський.

ЗСУ накрили велике скупчення окупантів під час концерту

Цікаво й те, що артистка, яка виступала, приїхала до окупантів із Москви.

"Артистка Поліна з Москви поїхала виступати до "ДНР", але щось пішло не так, і більше виступати їй уже не доведеться. Кажуть, що Поліна виступала перед російськими військовими, але в розпал виступу гримерку з московськими артистами та сцену рознесло "Хаймарсами". І додивитися концерт окупанти вже не змогли", - додав блогер.

Нагадаємо, що росіяни намагалися ретельно заховати місце свого збіговиська - воно було старанно замасковане на узліссі.

Читайте також: